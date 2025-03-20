Nuri Alço Vasiyet Açıklamalarını Netleştirdi

VASEYET AÇIKLAMASINDAN GERİ ADIM ATTI

73 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço, “Tüm mal varlığımı eşime bırakıyorum” diyerek Burcu Alço’yu işaret etmişti. Ancak Alço, yaptığı bu açıklamalardan geri adım attı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat nedeniyle hayranlarını endişelendirmişti. Bu süreçte en büyük desteği eşinden aldığını belirten Alço, eşi Burcu Alço’nun her zaman yanında olduğunu ifade etmiş ve bu vasiyetle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti.

YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı vasiyet açıklamasında, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Alço, dün akşam bir iftar yemeğinde görüntülendiğinde vasiyetinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Alço, “O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi.” sözleriyle konuyu kapatmak istediğini belirtti.