Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: Mal Varlığını Kime Bıraktı?

NURİ ALÇO’NUN VASİYETİ GÜNDEM OLDU

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, yaptığı vasiyet açıklamasıyla dikkat çekti. Birçok unutulmaz rolüyle tanınan ünlü oyuncu, mal varlığını kime bırakacağını duyurdu. Bu açıklama, hayranları ve takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Nuri Alço’nun vasiyeti neyi içeriyor? Ünlü oyuncu, tüm mal varlığını eşi Burcu Alço’ya bırakma kararı aldı.

EŞİ BURCU ALÇO’YA MAL VARLIĞINI BIRAKIYOR

73 yaşındaki Nuri Alço, sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyatlar sonrasında bu kararı almayı uygun gördü. Ayrıca, cenaze namazının yıllardır düzenli olarak gittiği Teşvikiye Camii’nde kılınmasını istiyor. Ancak ilerleyen süreçte Nuri Alço, medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Hakkında çıkan dedikoduların yanlış anlaşıldığını belirten Alço, eşinin maddi durumu bulunduğunu ve bu nedenle mal varlığına ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Ünlü oyuncu yaptıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.” Bu açıklamalar, Nuri Alço’nun yaşam görüşünü ve yaşama bakış açısını ortaya koyuyor.