Nuri Aslan, İBB Başkanvekili Seçildi

NURİ ASLAN’IN SİYASET YAŞAMI

Nuri Aslan, 2025 yılı itibarıyla İstanbul siyasetinde önemli bir figür haline geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği için öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Nuri Aslan kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları…

EĞİTİMİ VE MESLEK HAYATI

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya geliyor. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oluyor. Meslek hayatına özel sektörde adım atan Aslan, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği gibi önemli pozisyonlar üstleniyor. 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de yer alıyor.

SİYASETTEKİ GÖREVLERİ

Nuri Aslan, aynı zamanda 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunuyor. 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliğine seçiliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise her iki meclise de yeniden üye olarak seçiliyor ve 15 Nisan 2024 tarihinde İBB Meclisi 1. Başkan Vekili olarak göreve başlıyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak İBB Meclis seçiminde CHP’nin Başkanvekili adayı oluyor.

SEÇİM PROSESİ VE SONUÇLARI

Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Başkanvekilliği için CHP grubunun adayı olarak belirlenirken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul oluyor. Saat 13.00’te başlayan toplantının 1’inci turunda Nuri Aslan 173 oy, Zeynel Abidin Okul ise 123 oy alıyor. 5 oy da geçersiz sayılıyor. İlk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçiliyor. İkinci turda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy alıyor. Üçüncü turda da Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy alıyor. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP’nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili olarak seçiliyor.