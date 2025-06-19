Nuri Erbak Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci

MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Nuri Erbak Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni gurur verici anlara sahne oldu. Öğrenciler, bayrak teslimi yaparak geleneklerini sürdürürken, ödüllerini ise Nuri Erbak’ın torunu Ömer Kızıl takdim etti. Nuri Erbak Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreniyle bir nesli daha yolcu etti. Okulda başarı gösteren öğrencilere, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl tarafından ödül olarak saat verildi. Okul birincisi Zeynep Zülbiye Dabağcı, ikincisi Elanur Genç ve üçüncüsü Gonca Yılmaz, başarılarının takdir edilmesinin mutluluğunu dile getirdi ve verilen hediyelerin kendileri için önemli bir teşvik olduğunu belirtti. Mezun olan öğrenciler, Türk bayrağı ve okul flamasını 11. sınıf öğrencilerine devrederek okulun köklü geleneğini devam ettirdi. Yoğun katılımla yapılan mezuniyet töreninde, öğrenciler, veliler ve öğretmenler büyük heyecan ve gurur yaşadı.

OKULUN KÖKLÜ GELENEĞİNE VURGU

Okulun kuruluşuyla ilgili duygularını paylaşan Ömer Kızıl, “Dedemin yaptığı bu okulda, 1986 yılında ortaokul binasının temeli atıldığında ben 15 yaşındaydım. 1991 yılında lise binamız tamamlandı. Okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmekle kalmadık, ailecek her zaman okulumuzun yanında olduk. Maddi, manevi her türlü kültürel etkinliğine destek verdik. Bugün de mezuniyet töreninde buradayız” dedi ve okulun ailesi için taşıdığı önemi ifade etti. Kızıl, Türkiye genelinde birçok hayırseverin okul yaptırarak devlete bağışladığını aktararak, “Sadece okulları devlete vermekle kalmasınlar. Devletin yanında da olsunlar. Okulların diğer ihtiyaçları için okul yönetimiyle birlikte hareket ederlerse, dedelerinin ve babalarının isimleri çok daha güzel ve anlamlı bir şekilde anılır” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Bu geleneği bu yıl temsil ettiğini söyleyen Kızıl, “15 yaşında geldiğim bu güzel okula, bugün ikinci mezuniyet töreni için yeniden geliyorum. Yarın ise kuzenim Nuri Cem Erbak buraya gelecek” diyerek heyecanını belirtti. Törende konuşma yapan Okul Müdürü Arif Biçer, “Bugün Nuri Erbak Anadolu Lisesi olarak, dört yıl önce büyük umutlarla okulumuza gelen 162 öğrencimizi mezun etmenin onurunu, gururunu ve hüznünü birlikte yaşıyoruz. Emanet olarak aldığımız kıymetli evlatlarınızı, kendine güvenen, hedefleri için cesaretle hareket eden ve sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içinde tekrar takdim ediyoruz” diye belirtti.

OKULUN TARİHİ GELİŞİMİ

1989 yılında hayırsever iş insanı Nuri Erbak’ın öncülüğüyle temeli atılan okul, 1990-1991 eğitim öğretim yılında 59 öğrenci ile eğitim hayatına başlangıç yaptı. 1994-1995 yılından itibaren Yabancı Dil Ağırlıklı Lise bölümü ile gelişimini sürdüren okuldur. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsü kazanarak günümüzdeki kimliğine kavuştu.