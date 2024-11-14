Nuri Şahin Gedson’u Kadroda Tutmak İstiyor

GEDSON FERNANDES’E TALEPLER GELİYOR

Beşiktaş’ta bu sezon en dikkat çeken performansı sergileyen Gedson Fernandes’e Premier Lig ve Bundesliga kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Fanatik’in haberine göre Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu için Beşiktaş yönetimi ile iletişim halinde. Teknik direktör Nuri Şahin’in Gedson’u takımında görmek için istekli olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ SEZON SONUNA KADAR ONU TUTMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi, Gedson’un satışını gündeme almaya niyetli değil. Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmayı hedefliyor.