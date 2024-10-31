“Nuri Şahin Hakkındaki Tartışmalar Sonlandı”

ALMANYA KUPASI’NA ERKEN VEDA

Son on yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund, erken bir veda gerçekleştirdi. Takımın teknik direktörü Nuri Şahin, bu süreçte Alman basını tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin’e olan güvencelerinin tam olduğunu belirtmekte.

HEDEF İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını ifade etti. “Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu. Ricken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın kendi hedefleri olduğunu vurguladı ve “Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz.” dedi.

NURİ ŞAHİN’İN TAKIM İLİŞKİSİ

Ricken, Nuri Şahin’in maç sonrası düşünceli olduğunu ancak yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen biri olarak gördüğünü aktardı. “Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik.” diyerek Şahin’in analiz yeteneğine ve takım ile olan ilişkisinin önemine dikkat çekti.