Nuri Şahin: İki Haftaya Daha İyi Başakşehir Geliyor

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe’ye konuk olan RAMS Başakşehir, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından yaptığı yorumlarda, takımın gelişimi için sabırlı olmak gerektiğini vurguladı. “İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir’i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır.” şeklinde konuştu. Şahin, Göztepe’yi tebrik ederek, maçın bekledikleri gibi geçtigini ifade etti.

RAKİP ANALİZİ

Şahin, Göztepe’nin güçlü bir oyun sergilediğini belirterek, “Maçtan önce Göztepe’nin çok net bir oyununun olduğunu söylemiştim. Rakip ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen şanssız bir gol yedik.” dedi. Zorlu bir mücadele verdiklerini aktaran Şahin, “Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu” ifade etti. İkinci yarıda daha fazla mücadele ettiklerini ancak hala bazı eksikliklerin bulunduğunu da kaydetti. “Üçüncü bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Rakip ceza sahasında daha fazla pas yapmamız lazım.” şeklinde değerlendirme yaptı.

GELİŞİM SÜRECİ

Milli maç arasının nasıl değerlendirileceğiyle ilgili sorulara yanıt veren Şahin, “Sezonun ortasında bir takıma gelmek çok zor, kolay değil ama biz bunu bilerek geldik. Çok iyi bir ekipte, iyi oyunculardan oluşan doğru bir yerdeyiz.” dedi. Takımın henüz 3,5-4 hafta beraber çalıştığını belirten Şahin, her şeyin bir anda yoluna girmesinin zaman alacağını vurguladı. “Önümüzdeki 2 hafta bizim için çok değerli.” diyen Şahin, oyuncuları tanımaya ve ideal kadroyu bulmaya çalıştıklarını belirtti.