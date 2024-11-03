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Spor

Nuri Şahin’in Takımı Kazanarak Zirveyi Salladı

nuri-sahin-in-takimi-kazanarak-zirveyi-salladi

MAÇIN ÖZETİ

Sarı-siyahlı takım, Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 9. haftasında zirve sıralamasında yer alan Leipzig’i evinde ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında misafir takımın oyuncusu Benjamin Sesko, attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Ancak, Borussia Dortmund maça 30. dakikada Maximilian Beier ile eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yaptı. Süreç içinde Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy’in golüyle öne geçti ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

MAĞLUBİYET SERİSİ BİTTİ

Son zamanlarda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 5-2, Bundesliga’da Augsburg’a 2-1 ve Almanya Kupası’nda Wolfsburg’a uzatmada 1-0 kaybeden Nuri Şahin’in takımının 3 maçlık mağlubiyet serisi böylece son buldu. Bu galibiyetle Borussia Dortmund, puanını 16’ya yükseltirken, Leipzig 20 puanda kalmaya devam etti.

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