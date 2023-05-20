Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
86 yaşındaki Nuri Sesigüzel’in Beylikdüzü’ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii’nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel’in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek “Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi’nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı’na annemin yanına defnedilecek” dedi.
İBRAHİM TATLISES DUYURDU
Sesigüzel’in ölüm haberini, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan duyurdu. Tatlıses, “Ustaların ustası, koca bir sevir seninle kapandı. Mekanın cennet olsun” diye yazdı.