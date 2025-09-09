Nürnberg’de NSU’nun Kurbanı Anıldı

ENVER ŞİMŞEK’İN ANILDIĞI TÖREN

Almanya’nın Nürnberg kentinde, 25 yıl önce “Nasyonalsosyalist Yeraltı” (NSU) terör hücresi tarafından öldürülen Enver Şimşek için düzenlenen anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Nürnberg’teki Enver Şimşek Meydanı’nda yapıldı ve Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Enver Şimşek’in aile üyeleri, avukat Seda Başay Yıldız ile daha önce Alman hükümeti tarafından NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirilmiş olan Barbara John gibi birçok katılımcı yer aldı. Cebeci, burada yaptığı konuşmada Enver Şimşek cinayetinin NSU’nun cinayet serisinin ilk katliamı olduğunu hatırlatarak, “Bu ırkçı cinayetin unutulmaması ve unutturulmaması konusunda Almanya’daki Türk toplumunun çok özel bir sorumluluğu bulunuyor.” dedi.

CEBECİ’DEN ÖNEMLİ VURGULAR

Cebeci, NSU’nun işlediği cinayetlerin ırkçılıktan uzak motive edilerek soruşturulduğunu ve ailelerin resmi makamların ağır suçlamalarına maruz bırakılarak acılarını yaşamalarına dahi izin verilmediğini belirtti. Ayrıca, “Schwandorf, Solingen ve Mölln’de yaşanan büyük acıların ve kayıpların açtığı yaralar henüz sarılamadı” diyerek, NSU terör örgütünün gerçekleştirdiği seri cinayetlerin Türkiye kökenli insanlarda yeniden derin korku ve endişe yarattığını ifade etti. Cebeci, Türk toplumunun güven ve huzur içinde yaşamak istemesinin en doğal hakları olduğunu vurguladı ve “Bu amaçla, Alman yetkililerin Türk toplumunu rahatlatacak adımları atacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

NSU’NUN TARİHÇESİ VE YARGI SÜRECİ

Enver Şimşek, 9 Eylül 2000’de Nürnberg’de saldırıya uğramış ve 11 Eylül 2000’de hayatını kaybetmişti. 2000-2007 yılları arasında NSU adlı neonazi terör örgütünün 8 Türk vatandaşını öldürmesi, uzun bir süre açıklığa kavuşmamıştı. 2011 yılında bu cinayetlerin arkasında NSU örgütünün olduğu anlaşılmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygunu ardından ölü bulunmuş ve intihar ettikleri iddia edilmişti. Terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi olan Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümünden sonra hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Zschaepe, 11 Temmuz 2018’de sonuçlanan davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti. NSU terör örgütünün uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerinden gizli kalabilmesi ve üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle temas kurmuş olması, Almanya’da tartışmalara yol açmıştı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013’te başlayan NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de verilmiş, Zschaepe ömür boyu, örgüte yardım eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.