Nürnberg: Geers 700 Testhörer Arıyor

NÜRNBERG’DE YENİ İŞBİRLİĞİ FIRSATI

GEERS, dinleme cihazları için 700 test dinleyici arıyor. Bu, özellikle işitme cihazları kullanıcıları için büyük bir fırsat oluşturuyor ve ilgilenenler için herhangi bir ek ücret olmaksızın katılım sağlayabilecekleri anlamına geliyor.

HİBRİT FİNANSAL TOPLANTI

Bu yıl “Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, 2025 yılı itibarıyla finansal teknolojilere dair önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan bu global organizasyon, katılımcıları farklı başlıklar etrafında bir araya getiriyor. Açılış konuşmasını yapan SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ve akademisyen-yazar Sinan Canan sahne aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Etkinlikte dijital bankacılık, Web3’ün dijital ekonomi üzerindeki etkileri ve yapay zeka ile finans teknolojileri arasındaki ilişki gibi konular masaya yatırılıyor. Ayrıca, kurumsal finans, ödemeler ve ticari bankacılık gibi önemli konular uzman isimlerce ele alınıyor. Finansal teknolojilerde kadın temsili bu yıl etkinlikte özel bir yer kaplıyor.

Düzenlenen ödül töreninde “Pioneer Bank”, “Jüri Özel Ödülü” gibi çeşitli ödüller sahiplerini buldu. Fintechler arasında ise “Yenilikçi Fintek” ve “Finansal Kapsayıcılık Şampiyonu” gibi kategorilerde ödüller dağıtıldı. Prof. Dr. Hatice Karahan, “Bir Merkez Bankacısının Gözünden Ödemelerin Geleceği” başlıklı konuşmasında, yeni nesil teknolojilerin finans sistemleri üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ifade etti.

EKOSİSTEM İNŞASI HEDEFİ

Istanbul Fintech Week organizatörü Demet Zübeyiroğlu, etkinliğin ne kadar değerli olduğuna dair şu değerlendirmeleri yaptı: “Istanbul Fintech Week’i yalnızca bir konferans değil, bir ekosistem inşası olarak görüyoruz. Katılan herkesin farklı konularda bilgi paylaşabilecekleri ve yeni projeler geliştirebilecekleri bir platform sunuyoruz.”

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ VE İNSANLIK

Yazar ve biyolog Sinan Canan, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığa etkilerine dair önemli tespitlerde bulundu. “Son 15 yılda ortaya çıkan yapay zeka destekli teknolojiler, insanlığın geçmişiyle kıyaslandığında yepyeni bir boyut sunuyor. Bu nedenle, yeni bağlantılar kurmak ve birlikte planlar yapmak çok önemli.”