Nürnberg: Geers 700 Testhörer Arıyor

NÜRNBERG’DE TESTHÖRER İHTİYACI

GEERS, işitme cihazları kullanarak test yapacak 700 dinleyici arıyor. Bu proje, ses ile ilgili araştırmalar kapsamında, katılımcılara herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek. Katılımcılar, yeni işitme cihazlarının performansını değerlendirecek ve bu süreçte çeşitli geri dönüşlerde bulunacak.

AYT SINAVINDA YOĞUN GÜN

Türkiye genelinde, yükseköğretim kurumları sınavının (2025-YKS) ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15’te başladı. 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 250 sınav merkezi ve 1 milyon 721 bin 60 adayla düzenleniyor. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleştiriliyor. Sınav öncesinde görevliler, adayların son dakika dışarıda kalmamaları için çeşitli duyurular yaptı.

GÖREVLİLERİN ÇAĞRILARI

Avcılar Merkez Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’ndaki sorumlular, dışarıda bekleyen adayların durumu hakkında sürekli bilgilendirme yaptı. “Öğrenci beklemesin, kapıları kapatıyoruz” şeklindeki çağrı, sınava yetişmeye çalışanların durumunu kontrol etmek amacıyla tekrarlandı. Görevliler, bekleyen velilere de neden bu durumda bulunduklarını açıklayarak, “Siz de şahitsiniz. Gelen aday yok. Sonra sitem ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Sınavın başlaması ile birlikte son kontroller yapılarak okul kapısı kapatıldı.