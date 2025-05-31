Nürnberg: Geers 700 Testhörer İçin Arıyor

GEERS’İN TESTHÖRER İHTİYACI

Nürnberg’de GEERS, kulaklık testleri için 700 denek arıyor. Bu denekler, herhangi bir ek ücret ödemeden cihazları deneyimleyecek.

BAYRAMDA YOL KAZALARINA DİKKAT

Altur Denetim ve Akademi Müdürü Ahmet Taştekne, yaklaşan bayram tatili öncesinde sürücülere yollarda karşılaşabilecekleri yoğunluk ve riskler konusunda uyarılarda bulundu. Taştekne, “Önümüzdeki yıl 50’nci yılını kutlayacak olan Altur Turizm, yaklaşık 15 bin araç ve sürücü ile sektörde lider konumunu koruyor. Bu hizmeti sunan sürücüler yalnızca şoförlük yapmıyor, aynı zamanda yolcu güvenliği, araç bakımı, hava ve yol koşulları, arıza ve kaza durumlarını dikkate alarak operasyonu yönetiyor. Bu sebeple onlara personel transfer operatörü demek daha uygun” şeklinde ifade etti.

TRAFFIC STRES BİLGİLERİ

Akademi’nin 2017’den beri trafik ve yol güvenliği üzerine eğitimler düzenlediğini aktaran Taştekne, “Şirket bünyesinde bir psikoloğumuz mevcut. Psikoloğumuz, operatörlerimize trafikte stresle başa çıkma, davranışsal konular ve personel iletişimi hakkında düzenli eğitimler veriyor. Eğitim ve denetim ekibimiz sahada denetimler yapıyor. Örneğin sürücülerin sık kullandığı bir güzergah üzerinde yol çalışması varsa veya hava koşulları zorsa, tüm operatörlerimizi sosyal medya ve elektronik iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendiriyoruz” dedi.

ARAÇ KONTROLLERİNE DİKKAT

Uzun yolculuğa çıkacak sürücülerin araç kontrollerinin önemine değinen Taştekne, “Araç hazırlığı lastik kontrolüyle başlar. Lastik diş derinlikleri yeterli mi? Mevsime uygun lastikler kullanılıyor mu? Motor yağı, soğutma suyu, fren ve direksiyon hidroliği gibi sıvıların seviyeleri ve olası sızıntılar da muhakkak kontrol edilmeli. Disk ve balata kontrolleri yapılmalı. Sürücü cam silecekleri, farlar ve diğer aydınlatma sistemlerini de gözden geçirmelidir” diye vurguladı.

SÜRÜCÜ HAZIRLIĞI

Yola çıkmadan önce sürücünün de yeterli dinlenme sağlaması gerektiğini belirten Taştekne, “Sürücünün en az 7-8 saat uyumasını öneriyoruz. Eğer yanındaki kişi yorgunluk belirtileri gözlemlerse, dinlenmesini tavsiye etmelidir. Seyahat süresince her 2-3 saatte bir 15-20 dakikalık molalar vermeli, bu molalarda kısa yürüyüşlerle kan dolaşımını artırmalıdır” dedi.

GÜVENLİK VE EMNİYET KEMERİ

Emniyet kemerinin kaza anında hayati bir güvenlik ekipmanı olduğunu vurgulayan Taştekne, “Yaralanma ve ölümlerin yüzde 50 oranında engellendiği araştırmalarda görülmektedir. Cep telefonu kullanımı, sürücünün dikkatinin dağılmasına ve tepki verme süresinin kısalmasına yol açıyor, bu da trafik kazalarının artışına neden oluyor” şeklinde konuştu.

TRAFFİK KAZALARINDA ARTIŞ

Türkiye’deki trafik kazalarının yüzde 50’sinin hız ve aşırı hızdan kaynaklandığını belirten Taştekne, “2020’de ölüm sayısı 4 bin 850 iken, 2024 verileri 6 bin 350’ye yükseldi. Bu rakamlar, yaralanma sayısının 225 binden 385 bine çıktığına da işaret ediyor” dedi.

DİKKAT DAĞILIKLARI

Taştekne, “Gözünüz yolda, dikkatiniz yolda olsun. Emniyet kemerinizi takın, cep telefonunuzu bırakın. Bir anlık dalgınlık hayatınızı riske atabilir. Altur ailesi olarak seyahate çıkacak tüm araç kullanıcılarına kazasız sürüşler ve hayırlı bayramlar dileriz” şeklinde sonlandırdı.