Nurol Makina, Litvanya’da Yeni Teknolojileri Sergiliyor

NORMALDE KATILAN BİR ETKİNLİK

Nurol Makina, Litvanya’daki canlı atış gösterisinde en güncel askeri teknoloji yeteneklerini sergileyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vilnius’ta yarın düzenlenecek etkinlikte Nurol Makina, ikinci kez yer alacak. Önceki yıl, Rheinmetall Norveç tarafından geliştirilen 120 mm Ragnarok sistemini Ejder Yalçın 4×4 platformuna entegre ederek başarılı gösteriler gerçekleştiren şirket, bu yıl 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve Ilgar I kamikaze mühimmatını ilk kez sergiliyor.

CANLI ATIŞ TATBİKATLARI

Gösteri sırasında, Nurol Makina’nın amiral gemisi NMS 4×4 aracı, Samsun Yurt Savunma Grubu’nun bir üyesi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonu ile canlı atış tatbikatları gerçekleştirecek. Bu sistem, SYS Grubu’nun bir diğer stratejik iştiraki olan AEI Systems tarafından tasarlanan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ile entegre edilmiş durumda. Ayarlanabilir atış hızına sahip VENOM LR, özel operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlıyor.

OTONOM KAMİKAZE MÜHİMMATI

Yüksek teknoloji özelliklerine sahip ve nitelikli bir kamikaze mühimmat çözümü olan Ilgar I, Nurol Makina’nın NMS 4×4 platformundan fırlatılacak. Ilgar I, uzaktan pilotaj gerektirmeyen tamamen otonom bir kamikaze mühimmatı olarak öne çıkıyor. Taktik-füze dünyasının navigasyon, yönlendirme ve kontrol teknolojileriyle donatılan Ilgar, hedef angajmanı için nihai kararı operatörün vermesine olanak tanıyor.