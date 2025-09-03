Nursaçan Hoca Hayatta Ve Sağlığı İyi

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan Hoca’nın sağlığı ve yaşam durumu, kamuoyunda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Necmettin Nursaçan’ın vefat ettiğine dair iddialar, sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alıyor. Ancak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Nursaçan’ın hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunun bilindiği ifade ediliyor. Resmi kaynaklardan veya yakın çevresinden gelen herhangi bir vefat açıklaması yok.

GEÇMİŞTEKİ YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Aralık 2024’te Nursaçan’ın ağabeyi Yetiş Cemal Nursaçan’ın vefatından sonra, yanlış bir biçimde Necmettin Nursaçan’ın da öldüğüne dair haberler yayılmıştı. Ancak ailesi, bu asılsız iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Nursaçan, halen Kayseri’de ikamet ediyor ve dini etkinliklere katılmaya devam ediyor.

1942 yılında Kayseri’nin Hacılar ilçesinde doğan Necmettin Nursaçan’ın gerçek adı İmdat Necmettin Çeven’dir. Mahkeme kararıyla soyadını değiştiren Nursaçan, dokuz çocuklu ve şehit torunu bir ailede büyümüş. Çocukluk yıllarını zorluklar içerisinde geçirdikten sonra eğitimine Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde devam etmiş, ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğrenim görmüştür. Bir süre de Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ihtisas yapmıştır.

DİNE ADANMIŞ BİR HAYAT

Dini hizmetlere adayan Necmettin Nursaçan; fahri vaizlik, imam hatiplik, Kur’an kursu müdürlüğü, merkez vaizliği, il müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi birçok görev üstlenmiştir. 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü görevine atanmış, ardından 9 Kasım 2005’te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini devralmıştır. 2007 yılının Mart ayında yaş haddinden emekli olmuştur. Necmettin Nursaçan, Arapçayı iyi derecede bilmesi ve etkileyici hitabeti sayesinde halk arasında sevilen bir şahsiyet haline gelmiştir. Dinî sohbet programlarıyla geniş kitlelere ulaşmış, samimi anlatımıyla tanınmıştır.