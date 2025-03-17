Nursel Ergin Kansere Karşı Mücadelesini Anlattı

Nursel Ergin’in Zorlu Mücadelesi

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan Nursel Ergin, uzun bir süre Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Ani bir ayrılıkla programdan uzaklaşan Ergin’in, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile savaşmakta olduğu öğrenildi. Bu süreçte yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için YouTube’daki Yasemince İtiraflar programına katıldı.

Kendini Yeniden Keşfetti

Programda, “Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka ‘Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık’. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış…. Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum” sözleriyle duygularını paylaştı. Hala saçında peruk olduğunu belirten Ergin, “Aynaya baktığım kişiyle yüzleştiğimle ben de hala çok şoktayım. Aslında yavaş yavaş o açılımlarımı paylaşmayı düşünüyorum. Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer.” dedi.

Sosyal Medyadaki Paylaşımları

Kanserle devam eden mücadelesinin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam eden Ergin, kemoterapi sürecinde yaşadıklarını da sıkça aktarıyor. Son dönemde, ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaşarak, “Bu anı asla unutmayacağım” ifadesini kullandı. “Hepsi geçecek” diyerek kendine ve başkalarına moral veren Nursel Ergin, kanser hastalarından çok fazla mesaj aldığını söyleyerek “Güç sizde güçlü olun” sözleriyle destek verdi. Öleceğini düşündüğü anları ve hayat enerjisini kaybedeceği korkusunu paylaşan Ergin, “Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm” ifadesiyle umut verdi. Ayrıca, yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönmeye hazırlandığını da belirtti.