Nursel Ergin Kanseri Yendiğini Duyurdu

ÜNLÜ SUNUCU NURSEL ERGİN’İN ZAFERİ

2007 yılında “Var Mısın Yok Musun” yarışmasıyla tanınan ve sonrasında “Gelinim Mutfakta” programıyla ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Nursel Ergin, geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde programdan ayrıldı. Ünlü sunucunun meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden tedavi sürecine dair sık sık paylaşımlar yapan Ergin, zorlu süreçte güçlü duruşuyla dikkat çekti ve moralini yüksek tutarak büyük bir savaş verdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE BEKLENEN MÜJDE

Hayranlarından gelen destek mesajları karşısında moral bulan Nursel Ergin, son paylaşımında sevenlerine beklenen müjdeyi iletti. Tedavisinin sona erdiğini duyurarak, hastane koridorlarında yankılanan zafer çanını çaldığı anı paylaştı. Doktorlarına ve sağlık çalışanlarına duyduğu minnettarlığı dile getiren Ergin, “Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!” sözlerini aktardı.

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI

Ergin’in paylaşımları, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırırken, ünlü sunucuya tebrik mesajları yağdı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nursel Ergin, hayranlarına verdiği mesajda “Her anın kıymetini bilin, hayat gerçekten çok değerli” ifadelerini kullandı.