Nursel Kule, Muhtarlık Seçimini Kazandı

MUHTARLIK SEÇİMİNDE YENİ GALİP

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesi’nde muhtarlık için yeniden düzenlenen seçimde, Nursel Kule, 231 oy alarak seçimin kazananı oldu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde görevdeki muhtar Sabri Kule’nin karıştığı bir olay sonucunda aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının olmadığı anlaşıldı ve bu durum seçimlerin tekrarlanmasına yol açtı. Sabri Kule’nin yerine, eşi Nursel Kule’nın muhtar adayı olmasıyla Hacı Musa Mahallesi sakinleri yeniden sandığa gitti.

SEÇİM SONUÇLARI

1 Haziran’da gerçekleştirilen seçimde Nursel Kule, 231 oyla muhtar olurken, diğer aday Yunus Çakmar ise 149 oy aldı. Bu sonuçlar, Hacı Musa Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerinin nasıl geliştiğini gözler önüne seriyor.