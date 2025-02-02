Nursema’nın Aşkını Firaz İle Yaşaması Bekleniyor

CEREN KARAKOÇ SABA TÜMER’İN KONUGU OLDU

Ceren Karakoç, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde canlandırdığı Nursema karakteri ile Saba Tümer’in programında konuk oldu. Kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Şebnem Bozoklu gibi önemli isimlerin bulunduğu bu dizideki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Karakoç, dizinin gelişimi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

NURSEMA KARAKTERİNİN AŞK ÜÇGENİ

Ceren Karakoç, dizisinde Nursema karakterinin Firaz ve İlhami arasında kalması sonucu izleyicilerin kiminle aşk yaşayacağını merak ettiğini aktardı. Bu konunun sıkça gündeme gelmesi üzerine Saba Tümer, “Senaryoya tabii ki müdahale edemiyorsunuz ama şununla olsa daha iyi olur dediğin birisi var mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Karakoç, “Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen birisi var tabii ki. Daha doğrusu kamuoyunun zorladığı ve olmamı istediği birisi var.” şeklinde yanıt verdi.

FİRAZ MI İLHAMİ Mİ?

Saba Tümer, ‘Ben Firaz’ı istiyorum’ dediği sırada Karakoç, “Önde gidiyor. Herkes için öyle.” şeklinde bir geri dönüş yaptı. Bu yorumları ile Ceren Karakoç, izleyicilerin ve hayranların beklentilerine dikkat çekerek karakterin aşk hayatına dair önemli ipuçları vermiş oldu.