Nursima’ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleşti

NURSİMA’YA YAPILAN UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Bayburt’ta, kalp rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan 10 yaşındaki Nursima Topsakal’a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman özel bir sürpriz gerçekleştirdi. Nursima’nın isteğini geri çevirmeyen Kahraman, minik kızın evdeki piyano resitaline bağlama çalarak katıldı. Doğuştan sahip olduğu müzik yeteneğiyle dikkat çeken Nursima, anne karnındayken kalp rahatsızlığı teşhisi aldı. Bu nedenle 4’üncü sınıf öğrencisi olan Nursima, eğitimine evde devam ediyor.

EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Evde aldığı eğitimle okulda öğrenim gören arkadaşlarıyla aynı seviyede kalmayı başaran Nursima, kendisini yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etmek istedi. Bu talep öğretmenleri aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’a iletildi. Kahraman da, Nursima’nın isteğini kabul ederek, bağlamasıyla birlikte Topsakal ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kapıda Kahraman’ı gören Nursima, büyük bir sevinç yaşadı. “Müdür amca” diyerek hitap ettiği Kahraman ile piyano başına geçen Nursima, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü için birbirinden güzel parçalar çaldı.

Topsakal’ın performansını takdir eden Kahraman, Nursima’nın mini konserine katılmak için ilk olarak dinleyip sonra bağlamasıyla eşlik etti. Nursima’nın çaldığı ‘Üsküdar’a giderken’ türküsüne Kahraman da bağlamasıyla katıldı. Minik Nursima’nın mutluluğuna ortak olan Kahraman, bu özel anların herkesin yüzünde gülümseme oluşturduğunu vurguladı. Toplanan duygular içerisinde çok keyif aldığını ifade eden Nursima, “Milli Eğitim Müdürü Ömer amca bizi ziyaret ederek, bağlama çaldı. Ben de piyano çalarak kendisine eşlik ettim. Çok mutlu oldum, benim için güzel bir gün oldu. Piyano ve bağlama birbirine çok güzel ses verdi, hoşuma gitti” dedi.

KAHRAMAN’DAN DESTEK GÖRÜYOR

Okulda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra evde eğitim alan öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını belirten Kahraman, özel ziyaretlerinin Nursima ile başladığını fakat daha fazlasını yapmayı hedeflediklerini aktardı. Kahraman, “Nursima bugün bize piyanodaki hünerlerini sergiledi, ben de bağlamamla kendisine eşlik ettim. Onunla birlikte güzel bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı. Piyano ve bağlama eşliğinde geçen mini konserin sonunda Kahraman, Nursima’ya hediye takdim etti. Aldığı hediyeler ile mutlu olan Nursima, Kahraman’a sarılarak teşekkür etti.