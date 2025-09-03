Haberler

Nusaybin’de 7. kattan düştü

NUSAYBİN’DE KADININ DÜŞÜŞÜ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir binanın yedinci katından düşen kadın yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Amşe Aktay isimli kadın, dengesini kaybederek yedinci kattan yere düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

