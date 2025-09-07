Nusaybin’de Araçlar Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, otogar kavşağı mevkiinde gerçekleşti ve henüz plakası belirlenemeyen araçların çarpışmasıyla meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirimle birlikte, sağlık ve polis ekipleri bölgeye hızla yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya dair detaylı incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.