Haberler

Nusaybin’de Araçlar Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, otogar kavşağı mevkiinde gerçekleşti ve henüz plakası belirlenemeyen araçların çarpışmasıyla meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirimle birlikte, sağlık ve polis ekipleri bölgeye hızla yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya dair detaylı incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Haberler

Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.