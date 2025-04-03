Nusaybin’de Artan Şiddet Endişe Yaratıyor

SİLAHLI KAVGALAR ENDİŞE YARATIYOR

Mardin’in Nusaybin ilçesinde son günlerde artan silahlı çatışmalar, yerel sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Yaşanan bu şiddet olaylarına karşı tepkiler giderek yükseliyor. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Oda Başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar adına bir basın toplantısı düzenledi. Özel, açıklamasında ilçede meydana gelen artan şiddet olayları ile bunların getirdiği can kayıplarına duydukları derin üzüntüyü ifade etti.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başkan Özel, “Bugün burada, ilçemizde son günlerde artan şiddet olayları ve bu olayların sonucunda meydana gelen can kayıpları nedeniyle derin üzüntü ve endişelerimizi dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Nusaybin, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve hayat tarzlarının bir arada barış içinde yaşadığı bir şehir olmuştur. Ancak son dönemde yaşanan üzücü olaylar, hepimizi derinden sarsmış ve bu huzur ortamını tehdit eder hale gelmiştir.” dedi. Özel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, yerel sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, dernek başkanları ve muhtarlarla birlikte bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ve gereken her türlü adımı atacaklarını vurguladı.

ÇAĞRI VE İRADE ORTAYA KONDU

Özel, öfke, husumet ve silahların gölgesinde kaybedilen her canın sadece bir aileyi değil, tüm ilçeyi derin bir yasa boğduğunu aktararak, “Bizler, esnaf ve sanatkarlar olarak, Nusaybin’in barışçıl, hoşgörülü ve güvenli yapısının korunması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizler, her gün dükkanlarımızda birbirimize selam veren, aynı sokakları paylaşan, aynı sofralarda ekmeğimizi bölüşen insanlarız.” ifadesini kullandı. Bu birlikteliğin ve kardeşliğin bozulmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Özel, yerel yetkililere çağrıda bulunarak, ilçede güvenliğin sağlanması için daha güçlü önlemler alınmasının şart olduğunu belirtti.

DAYANIŞMA VE DESTEK VURGUSU

Nusaybin’in şiddetle anılan bir ilçe olmaması, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olan bir şehir olması gerektiğinin altını çizen Özel, “Bu vesileyle, yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.” şeklinde konuşarak destek ve dayanışma mesajı verdi.