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Nusaybin’de Bariyerlere Çarpan Tır Kazası

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bariyerlere çarpan bir tırın sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Duruca-Yolbilen Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde 33 CVY 50 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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