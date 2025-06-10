Nusaybin’de Çiftçi Elektronik Düzeneği Buldu

ÇİFTÇİNİN TİPİ TARLASINDAKİ ŞÜPHELİ DÜZENEK

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi’nde yer alan bir çiftçi, buğday ekili tarlasının içerisinde ilginç bir bulguya rastladı. Biçilmeye hazır olan buğdayların arasında bulunan elektronik düzenek, hemen dikkatini çekti. Çiftçi durumu yetkililere bildirdi ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan jandarma, düzenek üzerinde gerekli incelemeleri yaptı. Yapılan detaylı kontrollerin ardından, bu elektronik düzeneğin yangın çıkarmak amacıyla hazırlandığı tespit edildi. Bu sebeple düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine bu düzenek ile bağlantılı olan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için araştırmalar başladı.

DÜZENEK KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Bu gelişme, tarım alanlarında güvenlik açısından önemli bir endişe oluşturuyor. Çiftçi, arazisinde karşılaştığı bu tür tehditler nedeniyle büyük bir kaygı yaşıyor. Jandarma ekipleri, benzer olayların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve şüphelilerin tespiti için incelemeler devam ediyor.