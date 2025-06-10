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Nusaybin’de Çiftçi Yangın Düzeneği Buldu

BUĞDAY TARLASINDA YANGIN ÇIKARAN DÜZENEK BULUNDU

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi’nde bir çiftçi, biçilmeye hazır buğday tarlasında yangın çıkarmak için hazırlanmış elektronik düzenek buldu. Çiftçi, durumu hemen yetkililere bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, bulunmuş olan düzeneğin yangın çıkarmak amacıyla hazırlandığı tespit edildi. Ekipler, düzeneği güvence altına alarak el koydu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çiftçinin şikayeti ardından düzeneği bırakan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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