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Nusaybin’de Çiftçi Yangın Düzenek Buldu

ÇİFTÇİ YANGIN ÇIKARAN DÜZENEK BULDU

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekilmiş tarlasında yangın çıkaran bir elektronik düzenek buluyor. Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi’nde yaşayan çiftçi, biçilmeye hazır buğday tarlasını kontrol ederken şüpheli bir düzenekle karşılaşıyor. Çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildiriyor.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yapılan kontrolde düzeneklerin yangın çıkarmak amacıyla hazırlandığını tespit ediyor. Düzeneğe el konuluyor. Çiftçinin şikayeti üzerine, bu düzenekleri bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar başlatılıyor.

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