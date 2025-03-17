Nusaybin’de Düşen İşçiler Yaralandı

İŞÇİLER İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞTÜ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir inşaatta iskelenin düşmesi sonucunda 2 işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çatalözü Mahallesi’nde bir cami inşaatında çalışan iki işçi, iskelenin üzerinden sert zemine düştü.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Olay konusunda detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.