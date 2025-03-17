Haberler

Nusaybin’de Düşen İşçiler Yaralandı

İŞÇİLER İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞTÜ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir inşaatta iskelenin düşmesi sonucunda 2 işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çatalözü Mahallesi’nde bir cami inşaatında çalışan iki işçi, iskelenin üzerinden sert zemine düştü.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Olay konusunda detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingöl’de Su Sıkıntısı Protestosu: Yol Kapandı

Yenimahalle sakinleri, su sorununa dikkat çekmek için yolu kapatıp ateş yaktı. Kadınların liderliğindeki grup, acil çözüm çağrısında bulundu.
Haberler

AJet’in İstanbul-St. Petersburg Uçuşları Başladı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan St. Petersburg'a seferlerine başladı. Mart'tan itibaren haftada 4, nisan'dan itibaren her gün uçuş gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.