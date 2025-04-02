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Nusaybin’de Gruplar Arasında Kavga: 1 Yaralı

NUSAYBİN’DE ÇIKAN KAVGA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan bir olayda, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bıçak, sopa ve taşlarla gerçekleşen bir kavga meydana geldi. Abdülkadir Paşa Mahallesi’nde nedeninin henüz belirlenemediği bu tartışma, kısa sürede büyüyerek kavga haline döndü.

KAVADA BİR KİŞİ YARALANDI

Bu kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı.

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