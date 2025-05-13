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Nusaybin’de H.A. tüfekle yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Nusaybin ilçesinde önemli bir kaza yaşandı. H.A. (14) isimli çocuk, oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALMASI

İddiaya göre, H.A. isimli erkek çocuğu, oynadığı av tüfeğini kazayla ateşlemiş. Tüfekten çıkan saçmalar, çocuk üzerinde isabet ederek ağır yaralanmasına sebep oldu. Ailesinin durumu fark etmesiyle hemen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE TEDAVİ

H.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

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