Nusaybin’de İki Tır Yangını Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi’nde bulunan ve plakaları tespit edilemeyen park halindeki tırların dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda her iki tırda da ciddi derecede hasar oluştu.