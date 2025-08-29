Haberler

Nusaybin’de Kavga Sonucu 3 Yaralı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, akşam saatlerinde Mor Yakup Mahallesi Marşal Fevzi Çakmak Sokak’ta iki grup arasında başlayan tartışma, aniden büyüyerek silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Bu kargaşa esnasında E.A. (20), G.D. (28) ve M.M.D. (35) yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından, durumun aciliyet kazanmasıyla birlikte sağlık ekipleri ile polis, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Polis İncelemeleri ve Soruşturma

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak durumu kontrol altına aldı. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma çalışmaları hızla başladı. Olayın sebebinin aydınlatılması için gerekli adımlar atılıyor.

