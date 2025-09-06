Nusaybin’de Kedi Tuvaletten Çıkarıldı

YAVRU KEDİ TUVALET DELİĞİNDEN KURTARILDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir evin tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Selahattin Eyyübi Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Ev sahipleri, tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığını görünce hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden başarıyla çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, sağlıklı bir durumda sokağa bırakıldı. Bu tür durumlar, hayvanların gözetilmesi ve korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.