Nusaybin’de Kedi Tuvaletten Çıkarıldı

YAVRU KEDİ TUVALET DELİĞİNDEN KURTARILDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir evin tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Selahattin Eyyübi Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Ev sahipleri, tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığını görünce hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden başarıyla çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, sağlıklı bir durumda sokağa bırakıldı. Bu tür durumlar, hayvanların gözetilmesi ve korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

