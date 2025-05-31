Nusaybin’de Minibüs 13 Küçükbaş Öldü

MINİBÜS KAZASI SONUCU HAYVANLAR TELEF OLDU

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir minibüsün yola çıkan hayvan sürüsüne çarpması sonucu 13 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Beyazsu mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINI İHBAR HIZLANDIRDI

Sürücüsünün kimliği ve minibüsün plakasının tespit edilemediği olayda, kazaya karışan minibüs hayvan sürüsüne çarparak büyük bir zarara yol açtı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.