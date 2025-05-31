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Nusaybin’de Minibüs, Sürüye Çarptı

DÜŞEN MİNİBÜS HAYVANLARA ÇARPTI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir minibüs, yolda bekleyen 13 küçükbaş hayvana çarptı. Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Beyazsu mevkiinde gerçekleşti. Henüz kimliği ve plakası tespit edilemeyen minibüs, aniden yola çıkan bu sürüye çarptı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada 13 küçükbaş hayvanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Kazanın sebebine dair kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

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