Nusaybin’de Motosiklet Tıra Çarptı, Yaralılar Var

MOTORSİKLET KAZASI NUSAYBİN’DE YARALILARLA SONUÇLANDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürüş halindeki bir motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu iki kişi yaralı duruma düştü. Alınan bilgilere göre olay, 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolden çıkan motosiklet, park halinde duran bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralılar için yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı bireylere olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından, yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.