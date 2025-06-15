Nusaybin’de Otomobil Şarampole Yuvarlandı.

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Bu talihsiz kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAY YERİ MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra şarampole düştü. Olayın ardından hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralılardan ismi tespit edilemeyen biri, maalesef hayatını kaybetti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili detaylı incelemelere başladı. Kazanın nedenleri ve olayı etkileyen faktörler araştırılmakta.