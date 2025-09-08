Haberler

Nusaybin’de Otomobile Saldırı Düzenlendi

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi ve sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta gerçekleşti. H.K. (44) otomobiliyle seyrederken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

H.K. yaralanarak olay yerinde bulunduğu durum sonrası hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. H.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için polis ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haberler

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.