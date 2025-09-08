Nusaybin’de Otomobile Saldırı Düzenlendi

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi ve sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta gerçekleşti. H.K. (44) otomobiliyle seyrederken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

H.K. yaralanarak olay yerinde bulunduğu durum sonrası hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. H.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için polis ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.