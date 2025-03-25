Nusaybin’de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 6 Yaralı

CİNAYET VE YARALANMALAR

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma iki grup arasında silahlı kavgaya dönüşüyor. Kavgada yaralananlar arasında Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) bulunuyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi ihbar üzerine hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılıyor. Ne yazık ki, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiriyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaşanan magazin olayı ile ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, olayın nedenini ve ayrıntılarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.