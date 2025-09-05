Nusaybin’de Silahlı Kavga, 2 Yaralı

Olayın Meydana Gelmesi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, Nusaybin’in Lozan Caddesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi çevresinde gerçekleştirilen bir tartışmanın büyümesiyle patlak verdi. Çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

İhbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişilere ilk müdahale yapıldıktan sonra, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.