Nusaybin’de Silahlı Kavga, 2 Yaralı

Olayın Meydana Gelmesi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, Nusaybin’in Lozan Caddesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi çevresinde gerçekleştirilen bir tartışmanın büyümesiyle patlak verdi. Çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

İhbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişilere ilk müdahale yapıldıktan sonra, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

