Nusaybin’de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi’nde gerçekleşti.

NEDENİ VE YARALILAR

Henüz belirlenmeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda iki kişi yaralanmış durumda. Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE İNCELEME

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.