Nusaybin’de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN
Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi’nde gerçekleşti.
NEDENİ VE YARALILAR
Henüz belirlenmeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda iki kişi yaralanmış durumda. Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.
POLİS MÜDAHALESİ VE İNCELEME
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.