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Nusaybin’de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

DÜŞMANLIK NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çatışma meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası, yaralanan 4 kişi ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi ve inceleme başlattı.

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