Nusaybin’de Tırın Tekerleği Kazaya Neden Oldu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir eden bir otomobilin sürücüsü, hareket halindeki bir tırdan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Duruca Mahallesi’nde henüz plakası tespit edilemeyen tırın yedek lastiği, bilinmeyen bir sebeple yola fırladı. Fırlayan teker, o esnada tırın arkasında bulunan 47 AAE 557 plakalı otomobile çarparak ön kaputuna isabet etti.

ACİL MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Olayın ardından sürücü, otomobili durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.