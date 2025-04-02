Nusaybin’de Uyarı Yapan Ahmet Durak Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, havaya ateş eden bir grubu uyardığı iddiasıyla meydana gelen tartışmada Ahmet Durak (32) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin Dörtyol mevkisinde yaşandı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Bir araçtan havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddialara göre durumu uyarmak istedi. Bunun sonucunda başlayan tartışma esnasında Durak, tabanca ile vuruldu. Durak ağır yaralandığı sırada olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından, yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Ahmet Durak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. R.H.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

AHMET DURAK’IN KİŞİSEL HAYATI

Olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Ahmet Durak’ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisi ortaya çıktı.