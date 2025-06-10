Nusaybin’de Yangın Çıkaran Düzeneği Bulundu

ÇİFTÇİ YANGIN ÇIKARAN DÜZENEK BULDU

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Durakbaşı Mahallesi’nde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında yangın çıkaran bir elektronik düzenek buldu. Çiftçi, tarlasını kontrol ederken, biçilmeye hazır buğdayların arasında bu düzenekle karşılaştı.

DÜZENEK İÇİN İHBAR YAPILDI

Atlantik Düzeneğin varlığı üzerine çiftçi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan incelemede düzenekinin yangın çıkarmak amacıyla hazırlandığını tespit etti. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.