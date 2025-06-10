Nusaybin’de Yangın Çıkaran Düzenek Bulundu

YANGIN ÇIKARAN DÜZENEK BULUNDU

Nusaybin ilçesindeki çiftçilerden biri, buğday ekili tarlasında yangın çıkaran bir elektronik düzenek keşfetti. Olay, Nusaybin’in kırsal Durakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Biçilmeye hazır buğday tarlasında yapılan incelemede, çiftçi tarafından tespit edilen düzenek, jandarma ekiplerine bildirildi.

DÜZENEK İNCELEMESİ YAPILDI

Jandarma ekipleri olay yerine ulaştığında, yapılan kontrollerde düzeneğin yangın çıkarmak için tasarlandığı anlaşıldı. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin başvurusu üzerine düzeneği bırakıp kaçan kişinin veya kişilerin tespit edilmesi için operasyon başlatıldı.