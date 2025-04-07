Nusaybin’de Yangın, Hastayı Yaktı

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir evde 80 yaşındaki Hacı Ahmet Kartal’ın yatağa bağımlı olduğu odasında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde evden çıkan dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kartal’ın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Kartal’ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna yönlendirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma başlatıldı.