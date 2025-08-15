Nusaybin’de Yangın Paniğe Sebep Oldu

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde paletlerde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Kanarya Caddesi’nde paletlerden kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve çevredeki bir eve sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma veya etkilenme yaşanmadığı bilgisi alındı.