Nusaybin’de Yangın Paniğe Sebep Oldu

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde paletlerde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Kanarya Caddesi’nde paletlerden kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve çevredeki bir eve sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma veya etkilenme yaşanmadığı bilgisi alındı.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

