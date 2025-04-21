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Nusaybin’deki Mayınlar Kontrollü İmha Edildi

İKİ MAYIN KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha ediliyor. Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Suriye’nin Kamışlı kenti ile Nusaybin ilçesi arasındaki mayınlı sınır hattından çıkarıldığı tespit edilen iki mayın, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerleşim alanlarına yakın bir araziye bırakılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Mayınların tespit edilmesi üzerine, bu durumu gören vatandaşlar ihbarda bulunuyor. İhbar sonrası bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk ediliyor. Alınan güvenlik önlemleri sonrasında, iki mayın kontrollü bir şekilde imha ediliyor.

Kameraman: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin)

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