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Nusaybin’deki Silahlı Kavgada 5 Kişi Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan olayda, 25 Mart günü akşam saatlerinde, iddialara göre kız ve şantaj meselesi yüzünden bir silahlı kavga meydana geldi. Bu kargaşada 1 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Selman Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Olayla ilgili soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasından 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın gelişmeleri ve soruşturmalar devam ediyor.

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